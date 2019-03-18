الخليج ٣٦٥ نت – ضبط فريق الحملات التفتيشية المرورية في مركز شرطة المعمورة الشامل برأس الخيمة، سيارة منتهية الترخيص يقودها مواطناً يبلغ من العمر 23 عاماً، وعلى الفور تم الكشف عن ارتكابه 1251 مخالفة مرورية، من بينها 1200 مخالفة بسبب السرعة الزائدة، و51 مخالفة تحت بند مطلوب للحجز، وبلغ إجمالي قيمة الغرامات المالية لمخالفاته مليوناً و158 ألف درهم، وكان ذلك خلال حملة “تواجدي” المرورية.
وأشار العقيد “وليد محمد جمعة” رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل، إلى أن أجهزة الرادارات قد ضبطت السيارة المخالفة في مختلف طرق رأس الخيمة وقد تجاوز السائق حد السرعة القانونية المقررة، إضافة إلى تعرض سيارته لتراكم مخالفات “الاستيقاف والحجز” وغيرها.
يُذكر أن القيمة الإجمالية للمخالفات المرورية المسجلة ضد سائق السيارة، قيمة قياسية وتشكل أكبر حصيلة مخالفات تم ضبطها وتحريرها في طرق الإمارة، كما شدّد الرائد “محمد جابر النعيمي” مدير فرع المرور والدوريات في مركز شرطة المعمورة الشامل، على ضرورة أخذ السائقين للحيطة والحذر أثناء القيادة، وضبط السرعة والالتزام باللوائح والقوانين المرورية على الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن إماراتي يرتكب 1251 مخالفة مرورية بقيمة 1.158 مليون درهم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.