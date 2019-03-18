كاديلاك CT5 الجديدة بديلة CTS و ATS تنطلق رسمياً “صور وتفاصيل”

الخليج ٣٦٥ نت – تؤمن كاديلاك بقوة أن السيدان لا يزال لها مستقبل مشرق رغم ميل الكثيرين لسيارات الكروس أوفر والـ SUV في العقد الأخير حول العالم.. وإثباتاً لذلك، كشفت الشركة عن CT5 الجديدة السيدان المتوسطة الفاخرة كي تنافس بي ام دبليو الفئة الخامسة ومرسيدس اي كلاس وتحل محل CTS وATS.

وتأتي CT5 الجديدة بمقدمة أكثر عدوانية مما اعتدناه من سيارات كاديلاك الأخرى، مع شبكة تهوية سوداء عريضة تذكرنا بسيارة اسكالا الاختبارية الرائعة، بالإضافة إلى مصابيح خلفية رأسية مختلفة عن مصابيح CT6 الأكبر حجماً.

حالياً لا توجد سوى صورة واحدة للداخلية، والتي تكشف عن كونسول أوسط بزخرفات خشبية راقية وضابط دوّار لنظام المعلومات الترفيهية الجديدة والمزيد من الخشب على الأبواب، مع جلود فاخرة على المقاعد ومساند الأذرع.

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وستتوفر كاديلاك CT5 موديل 2020 بأنظمة دفع خلفي ورباعي حسب الاختيار، مع محرك بترولي توربو سعة 2.0 لتر بشكل قياسي، مع إمكانية اختيار محرك V6 توربو مزدوج سعة 3.0 لتر، الاثنان متصلان بجير أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.

وستدشن كاديلاك السيارة الجديدة الشهر القادم في معرض نيويورك للسيارات قبل بدء مبيعاتها في نهاية العام، وبينما لم تكشف الشركة عن السعر بعد، نتوقع أن تكون أرخص من CT6 التي يبدأ ثمنها من 50,495 دولار (190,000 ريال)، وبالمقارنة، يبدأ سعر CTS المتوقف إنتاجها من 46,995 دولار (176,000 ريال).