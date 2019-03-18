الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة، تُظهر وجود لوحتين لتحديد السرعة قرب بعضهما على طريق الأندلس بجدة، وكل واحدة منهما تحدد سرعة مختلفة. حيث حددت إحداهما السرعة بـ60 كم في الساعة، بينما حددت الأخرى السرعة بـ80 كم، لذلك أثارت تلك الصور الكثير من التساؤلات حول السرعة التي يجب أن يلتزم بها قائدو السيارات والتي يعتمدها أيضاً نظام “ساهر” حال وجوده.

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كانت هذه تفاصيل خبر لوحتان مختلفتان لتحديد السرعة على طريق واحد بالمملكة!.. فأي منهما يعتمدها “ساهر”؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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