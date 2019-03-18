كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تفوز بجدارة في أستراليا.. وفيراري تغيب عن التتويج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الفوز في السباق الإفتتاحي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا ون للسيارات في أستراليا لموسم 2019 على حلبة Alpert Park.

تمكن الفنلندي من تحقيق فارق 20 ثانية عن زميله، كما حصد نقطة إضافية لأسرع لفة في السباق برصيد 26 نقطة، يليه زميله في الفريق لويس هاميلتون في المركز الثاني بينما المركز الثالث كان من نصيب ماكس فرستابن سائق رد بول مع أداء ناجح للغاية لمحركهم الجديد بشراكة هوندا.