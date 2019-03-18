كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة لـ"ذوي الإعاقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرص بوابة الخليج 365 الإلكترونية على تقديم كل ما يهم قرائها من معلومات تتعلق باستخراج جواز السفر وتجديد بطاقة الرقم القومي واستخراج رخصة القيادة، إلى جانب الاستعلام عن المخالفات المرورية، وتجديد رخص السيارات، والاستعلام عن فواتير الكهرباء والتليفون.. إلخ، وفي السطور التالية نقدم الخطوات المفترض اتباعها والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة لـ"ذوي الإعاقة".

بطاقة الرقم القومي + صورة منها.

٤ صور شخصية.

شهادة طبية معتمدة (مختومه) من طبيب أو من مركز طبي أو مستوصف أو مستشفى (تخصص أمراض باطنه) تفيد بخلو المتقدم من أمراض الباطنة وضغط الدم ......إلخ وتمتعه بصحة جيدة التى تمكنه من قيادة السيارة.

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شهادة طبية معتمدة (مختومه) من طبيب أو مركز طبي أو مستوصف أو مستشفى (تخصص عيون) تفيد بمستوى قياس النظر لكل عين على حده على الا يقل المعدل عن ٩/٦ لكل عين.

اجتياز اختبار اللياقة البدنية أمام القومسيون الطبى المختص و ثبوت قدرته على قيادة سيارة من نوع فني مخصص يتناسب مع اعاقته.

شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية.

اجتياز الاختبار النظري و العملي في قيادة السيارة المخصصة.

معفي من الرسوم عدا تكاليف الملفات.