عدم تقيد المشاة بالإشارة الخاصة بهم مخالفة.. وهذه عقوبتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”، من عدم تقيد المشاة بالإشارة الخاصة بهم، كما أوضحت أنها مخالفة عقوبتها غرامة مالية تتراوح من 100 إلى 150 ريالاً.

وكان ذلك ضمن الرسائل التوعوية الخاصة بالوزارة وقطاعاتها الأمنية، والتي تقدمها باستخدام المواد الإعلامية من خلال الـ”سناب شات”.