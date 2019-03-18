عيب خطير وراء استدعاء "مرسيدس" لآلاف السيارات

كتب: باسل الحلواني
استدعت شركة "مرسيدس بنز"، عدداً من سياراتها في السوق الصينية، بعد اكتشاف عيوب قد تهدد سلامة قائد السيارة والركاب.
وأعلنت الشركة عن اكتشاف عيوبفي رفوف التوجيه، قد تؤثر على تشغيل عجلة قيادة السيارة، الأمر الذي دفع "مرسيدس"، إلى استدعاء 95,694 سيارة
دفع رباعي من الفئات سي و إي و جي. إل . سي ، أنتجت في الصين في الفترة بين 18 أكتوبر 2016 و 13 أبريل 2018، متعهدة باستبدال بنز باستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.
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