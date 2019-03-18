"زوتي" تلحق بماراثون تخفيضات أسعار السيارات

كتب: باسل الحلواني

أخطرت مجموعة "IFG جروب"، وكيل علامة "زوتي" الصينية، شبكة موزعيها بخصومات على أسعار السيارة "Z560"، لتنضم بذلك إلى قائمة التخفيضات التي أعلنت عنها شركات السيارات خلال شهر مارس الجاري.

وبحسب المنشور الصادر عن الشركة، فإن سعر "زوتي

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Z560

"، قد تراجع بمقدار 20 ألف جنيه، ليصبح 279.9 ألف جنيه، بدلاً من 299.9 ألفاً، على أن يستمر العرض حتى 31 مارس الجاري أو حتى نفاذ الكمية.

وكانت 10 علامات تجارية، هي "فورد"، و"سانج يونج"، و"هيونداي"، و"شيفروليه"، و"مازدا"، و"إم جي"، و"شيري"، و"جيب"، و"جيلي"، و"جاك"، قد أعلنت عن تخفيض أسعارها في السوق المحلي، خلال شهر مارس الحالي.

جدير بالذكر أن "IFG جروب"، قد تمكنت من بيع 1871 سيارة زوتي من مختلف الفئات، خلال 2018، بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".