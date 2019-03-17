فورد كراون فيكتوريا تعود للحياة في صور تخيليّة

الخليج ٣٦٥ نت – تعد فورد كراون فيكتوريا واحدة من السيارات التي ترفض أن تنتهي قصتها، حيث تم سحبها من الأسواق في 2008 حتى تم وقف إنتاجها تماماً في 2012، بعد أن تم تقديم الجيل الثاني منها في 1998، لتظهر مؤخراً في تصميم تخيلي جديد يستعرض هيئتها في حال عودتها للحياة.

تأتي الصور التخيلية من قبل مصمم يدعى كاري اديفي، والذي أكمله منذ عدة أعوام كجزء من دراسته الجامعية، حيث جعل السيارة الكلاسيكية المحبوبة تحصل على هيئة سيدان عضلية عالية الأداء عبر هيكل طويل منخفض مع مساحات نوافذ زجاجية صغيرة وخلفية حادة تجعل التصميم يبدو مشابهاً لسوبركار فورد GT بأربعة أبواب.

يقترب التصميم التخيلي بوجه عام من سيارات الكوبيه ذات الأربعة أبواب مثل بورش باناميرا أو استون مارتن رابيد أكثر من كراون فيكتوريا الكلاسيكية الأقدم، رغم أن ملامحها لاتزال أمريكية أكثر من تلك الموديلات الأوروبية بشكل منفرد أكثر من دودج تشارجر.

هذا ومن غير المتوقع أن نرى هذه السيارة الكلاسيكية تعود للحياة خلال الأعوام المقبلة بهيئة أكثر واقعية، حيث أن فورد، مثل العديد من الشركات الأخرى، تركز فقط على سيارات الكروس أوفر والبيك اب، بجانب الاحتفاظ بعدد قليل للغاية من السيارات الرياضية، حيث رغم مدى جاذبية هذه الصور، إلا أنه من الصعب للغاية أن يتحول هذا النموذج التخيلي إلى حقيقة.