الشرطة الأمريكية تحجز على 150 سيارة يمتلكها جامع سيارات

الخليج ٣٦٥ نت – كثيراً ما يقوم محبي السيارات بخوض الكثير من النقاشات حول أي من الأثرياء والمشاهير يمتلكون أفضل مجموعة، ولكن نظراً لكون هناك القليل ممن يمتلكون ثروات كافية لبناء مثل هذه المجموعات الباهظة من السيارات الفريدة، يتجه البعض لجمع سيارات متواضعة أكثر.

حسب قناة Action News 6 بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، قام أحد الرجال المقيمين هناك باسم روبن والر بتكوين مجموعة ضخمة تضم 150 سيارة قام بتخزينها في مرآب خاص، حيث أنه يعتبر هذه هي هوايته المفضلة.

رغم أن والر يقول بأن جمعه لهذه المجموعة الكبيرة أمر لا ضرر فيه، لكن شرطة المدينة تختلف معه في ذلك معلنة أن مجموعته تساهم في التأثير على العقارات المحيطة.

يقول ديفيد بيري، مفتش قسم التراخيص والتفتيش في مدينة فيلادلفيا، إن ساحة ركن والر تصنف كعقار مزعج، حيث بدأت إجراءات الإنفاذ ضدها في 2016 لتقوم المحكمة في ديسمبر 2018 بالحكم على والر بغرامة قدرها 2,000$ (7,500 ريال) بجانب 200$ (750 ريال) إضافية لكل يوم لا يقوم فيه بإزالة سياراته من ساحة الركن.

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يقول والر إن التحذير الوحيد الذي تلقاه كان إخطاراً على بوابته يخبره أن أمامه خمسة أيام فقط لإزالة جميع السيارات، ونظرًا لعدم امتثاله لذلك، ظهرت الشرطة بشاحنات جر لنقل السيارات بعيداً، ما يستغرق وقتاً طويلاً جداً بالطبع نظراً لسحبهم أكثر من 150 سيارة.

هذا ويمكن من خلال صور برنامج خرائط جوجل أن نرى عبر الأقمار الصناعية عدد السيارات الضخم الذي كان متواجد داخل العقار الخاص به، حيث تبدو أغلب السيارات مجرد قطع خردة، فتتضمن المجموعة فورد 500، الجيل الأول من لينكولن نافيجيتور، بلايموث بيريز، ولكن من بين المجموعة يمكن أيضاً أن نرى لكزس SC من الجيل الأول، حيث بدأت شرطة فيلادلفيا بإزالة السيارات منذ يوم 8 مارس بشكل مستمر حتى اليوم نظراً للعدد الهائل من السيارات.