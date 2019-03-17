“بالصور” مقارنة بين سيارات مازدا CX-30 وCX-3 وCX-5

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت مازدا مؤخراً كروس أوفر جديدة كلياً باسم CX-30 تقع في الحجم بين طرازي CX-3 الصغيرة وCX-5 المدمجة، حيث تتمتع بنفس لغة تصميم كودو الراقية المستخدمة في الموديلين الآخرين، ولكن أي الموديلات الثلاثة يتمتع بتصميم جذاب أكثر؟ هذا ما سنعرفه اليوم.

خارجية راقية

من الممكن وصف CX-30 بكونها عبارة عن نسخة أصغر من CX-5 مع سقف أكثر انخفاضاً، أو بكونها نسخة أكبر من CX-3 مع غطاء محرك أطول وخط كتف مائل أكثر، إضافة لكونها تبدو أيضاً كنسخة أكثر قوة من هاتشباك مازدا 3، رغم امتلاكها لعمود خلفي تقليدي.

بالخلفية، يمكن بسهولة بالغة من أول نظرة ملاحظة أن السيارات الثلاثة من تصميم مازدا، حيث أن مصابيح CX-30 الخلفية مشابهة للغاية لتلك الخاصة بطراز مازدا 3، رغم اختلاف التأثيرات البصرية، كما أن CX-30 أكثر رياضية من CX-5 وأكثر رقياً من CX-3.

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داخلية أكثر أناقة

تأتي CX-30 مع مقصورة تقدم تجربة استخدام سهلة تساعد على الشعور بالاسترخاء مع رحابة بالمساحة ومستوى رؤية خارجي جيد مع حقيبة أمتعة كبيرة سعتها 430 لتر تتفوق على CX-3 ذات سعة 350 لتر وتقترب من CX-5 ذات سعة 477 لتر.

تحمل لوحة القيادة تصميم مميز يذكرنا بلغة تصميم جاكوار للداخلية عبر اندماج الأبواب باللوحة مع شاشة نظام ترفيهي معلوماتي علوية 8.8 إنش يمكن التحكم بها عبر قرص دوار بالكونسول الوسطي مع عجلة قيادة جديدة ونظام مختلف للتحكم في المناخ، بجانب العديد من الأسطح الناعمة.

هذا ورغم أنه قد لا تكون هناك حاجة حقيقية لهذه الكروس أوفر الجديدة، إلا أنها وبكل تأكيد تزيد من الخيارات المتاحة لمختلف المستهلكين بشكل كبير.