مازدا 6 مقابل هوندا أكورد سيارات العائلة الفاخرة

الخليج ٣٦٥ نت – تشهد فئة السيارات السيدان الفاخرة متوسطة الحجم منافسة شرسة في موديلات 2019، حيث تسابق العملاق الياباني هوندا بالجيل الجديد من سيارتها هوندا أكورد 2019، فيما طرحت منافستها اليابانية مازدا طراز مازد6 لعام 2019 بتحديثات منتصف العمر والتي شملت التصميم الخارجي والتجهيزات الداخلية، لذا في هذا المقال نستعرض مقارنة بين هاتين السيارتين.

الأداء

تتوافر مازدا 6 موديل 2019 في السوق السعودية بنسخة واحدة من المحرك SKYACTIV رباعي الاسطوانات بسعة 2.5 لتر، يعطي قوة 188 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 252 نيوتن/ متر عند 4000 دورة في الدقيقة، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات وتستخدم ميزة إلغاء تنشيط الأسطوانات التي تقوم بإيقاف اثنين من الأسطوانات الأربعة عند القيادة بسرعة 25 إلى 50 ميلاً في الساعة. والنتيجة هي التوازن المثالي بين كفاءة الوقود والأداء، بمعدل استهلاك للوقود 11 كيلومتر/لتر، وقد حصل المحرك على تصنيف ممتاز في معدل استهلاك الوقود.

يتم تقديم سيارة هوندا أكورد في عام 2019 على 6 فئات تشمل LX و Hybrid وSportوEX وEX-L وTouring. وتتوفر LX وSport وEX وEX-L محركًا قياسيًا تيربو تشارجر بسعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات يولد قوة هائلة تبلغ 192 حصانًا وعزم دوران يبلغ 260 نيوتن*متر. يتصل مع ناقل الحركة المتغير باستمرار مع الوضع الرياضي (CVT) ليعطي معدل استهلاك للوقود 12.75 كيلومتر/لتر كما توفر فئة Sport ناقل حركة يدوي 6 سرعات لمعدلات استهلاك تبلغ 11 كيلومتر/ لتر.

المحرك تيربو تشارجر أيضا 4 أسطوانات لكن سعة 2.0 لتر يأتي كخيار لفئات Sport و EX-L وبشكل قياسي في Touring، يولد قوة 252 حصان و370 نيوتن *متر من عزم الدوران، يتصل مع ناقل حركة يدوي ذي 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات. يحقق متوسط استهلاك للوقود 13 كيلومتر/ لتر.

المقصورة

تتمتع سيارة مازدا 6 موديل 2019 بمقصورة رحبة وعملية، مع تجهيزات ذات جودة عالية ولمسات جمالية تتطمن طرح لوحة العدادات بالتخشيب الراقي لتبرز بشكل أفضل اتساع المقصورة ، شاشة ملاحة جديدة ملونة عالية الوضوح بمقاس 8 بوصات، كما تم إجراء تعديلات على الشاسيه لتحسين تجربة القيادة والراحة وتخفيف الضوضاء والاهتزازات وزيادة الهدوء أثناء الجلوس في مقصورة مازدا 6

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وتشمل الداخلية 5 مقاعد بخامات عالية الجودة من المخمل أو الجلد الطبيعي، مع نظام تهوية المقعد الأمامي، ومقاعد خلفية قابلة للطي لكن لي من الداخل، مع الصندوق الخلفي بسعة 417 لتر يمكنك من شحن حتى 17 حقيبة بعد طي المقاعد الخلفية.

أما مقصورة هوندا أكورد 2019 تشمل لوحة العددات والكونسول الوسطي بتصميم جديد، مع شاشة 7 بوصة للمعلومات، وعجلة قيادة مريحة، شاشة ترفيه تعمل باللمس 8 بوصة ملونة وتم زيادة حجم قاعدة العجلات بمقدار 55 ملم، ما سمح بزيادة فراغ 51 ملم لأرجل الركاب من المقاعد الخلفية.

وتشمل المقصورة 5 مقاعد للركاب مع توفيرها لمقاعد أمامية مريحة للغاية وكبيرة الحجم ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 40/60 لدعم صندوق الأمتعة الذي يتسع وحده لـ473 لتر ما يكفي لإعفائك من التفكير حول نقل أغراضك أي كان حجمها.

السلامة

تضم تجهيزات الأمان لسيارة مازدا 6 2019 6 أكياس هواء أمامية وجانبية، ونظام المكابح المانعة للانزلاق ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونيا، ونظام التحكم الديناميكي بالاستقرار، ونظام التحكم بالجر، ونظام الفرامل التلقائي في المنحدرات، وشاشة مراقبة بزاوية 360 درجة، ونظام الإضاءة الأمامي المتكيف، ونظام التنبيه بالخروج عن المسار، ونظام التحذير من العوائق الأمامية، ونظام تنبيه الحركة الخلفية، ونظام تثبيت السرعة.

أما أكورد 2019 فتضم وسائد هوائية للسائق وللركاب وأكياس هواء أمامية وخلفية للرأس ونظام المكابح المانعة للانزلاق، نظام توزيع قوة الكبح إلكترونيا، ونظام التحكم الديناميكي بالاستقرار، ونظام التحكم بالجر، ونظام الفرامل التلقائي في المنحدرات، وأقفال السلامة للأطفال، وتشمل الميزات القياسية فرامل تخفيف الاصطدام، كاميرا الرؤية الخلفية، ونظام مراقبة السائق النائم، تحذير مغادرة المسار، تحذير الاصطدام الأمامي، التعرف على إشارة المرور.