كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس فاجن تكشف عن أيقونتها "تيجوان" بهذا السعر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة فولكس فاجن عن تقديم محركات جديدة لسيارة الأراضي الوعرة " تيجوان"، وينتمي الموديل لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وتأتي السيارة الجديدة محرك ديزل ثماني الأسطوانات V8 TDI سعة 4 لترات بقوة 421 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 900 نيوتن متر.

ويرتبط محرك الديزل المكون من ثماني أسطوانات مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ليدفع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في خلال 4.9 ثانية، وتصل سرعها القصوى إلي 250 كلم/س.

وأشارت المجموعة الألمانية إلى أن سيارتها الجديدة تتوفر في خطوط تجهيزات هي Elegance وAtmosphere وتتمتع النسخة المعتمدة على هذا المحرك بتجهيزات جلدية فاخرة وقمرة رقمية ونوابض هوائية وغطاء خلفي يعمل بآلية كهربائية ومقاعد مريحة ودواسات من الفولاذ، فضلا عن جنوط قياس 19 بوصة.

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ولم تكشف فولكس فاجن عن سعر النسخة المعتمدة على محرك الديزل الجديد.

كما تشهد باقة الدفع انضمام محرك بنزين جديد سداسي الأسطوانات V6 TSI سعة 3 لتر وبقوة 340 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 450 نيوتن متر.

وبفضل محركها البنزين الجديد تتسارع "تيجوان" من الثبات إلى 100 كلم/س خلال 5.9 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلي 250 كلم/س.

ويبلغ معدل استهلاك هذا المحرك 8.9 لتر/100 كلم، في حين يبدأ سعرها من 61 ألف و950 يورو (مليون و77 ألف جنيه مصري) تقريبًا.