كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنتلي تحتفل بمئويتها بهذه السيارة الفاخرة (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة بنتلي عن الموديل الخاص Continental GT Number 9، وهذا احتفالا بمرور 100 عام على تدشين الشركة البريطانية.

وأوضحت بنتلي أن سيارتها Continental GT Number 9 الجديدة تحمل الرقم 9 تخليدا لذكرى الموديل الأسطوري، الذي فاز بسباق ليمان 24 ساعة عام 1930، وكان يحمل رقم البدء 9 على شبكة المبرد.

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وقد استعارت السيارة الجديدة Continental GT Number 9 هذه السمة المميزة بظهور الرقم 9 على شبكة المبرد الخاصة بها، بالإضافة إلى طرحها باللونين الأخضر “Viridian Green” والأسود “Beluga Black”، في حين تقف السيارة على جنوط قياس 21 بوصة.

وتزخر المقصورة الداخلية بالعديد من مظاهر الفخامة، التي تشتهر بها بنتلي مثل التجهيزات الجلدية الفاخرة، والتي تتوفر بألوان الأخضر “Cumbrian Green” أو الأسود “Beluga Black”، بالإضافة إلى أن بعض عناصر الاستعمال مغطاة بطبقة من الذهب عيار 18 قيراط.

ويتولى دفع السيارة، التي يقتصر إنتاجها على 100 نسخة فقط، محرك تربو مزدوج W12 بقوة 635 حصان/900 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 7ر3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 333 كلم/س.