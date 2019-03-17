بوتاس يفوز فوزا ساحقا في أستراليا وغياب فيراري عن منصة التتويج

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – تمكن الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الفوز بالسباق الإفتتاحي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في استراليا يوم الاحد، لموسم 2019 بفارق 20 ثانية عن زميله وعلاوة على ذلك، حصل على نقطة إضافية لأسرع لفة في السباق برصيد 26 نقطة. فيما إحتل زمله في الفريق البريطاني لويس هاميلتون في المركز الثاني بينما جاء الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بل في المركز الثالث على حلبة البرت بارك مع أداء ناجح للغاية لمحركهم الجديد بشراكة هوندا.

وقال بوتاس المندهش: بوتاس: “لا أعرف ما الذي حدث للتو … لا أعرف ماذا أقول! لقد كان بالتأكيد أفضل سباق لي على الإطلاق. شعرت أنني بحالة جيدة والسيارة كانت جيدة جدًا”

ومن جهته قال هاميلتون:”كانت عطلة نهاية أسبوع جيدة للفريق، قاد بوتاس سباقًا مذهلاً اليوم واستحق حقًا الفوز”

وقال توتو وولف، مدير فريق مرسيدس متحدثًا عن أداء فالتري بوتاس: “نحن سعداء للغاية، خاصةً مع النصف الثاني من الموسم الماضي، فقد تم شطبه الان، بوتاس عاد من جديد من الخلف بطرقة أكثر هيمنة، فبوتاس كان يسيطرعلى معظم عطلة نهاية الأسبوع.