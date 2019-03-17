كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات وأسعار تسلا "موديل Y" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة تسلا الأمريكية، المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، عن طراز جديد يحمل علامة الشركة ويطلق عليه اسم "موديل Y" .

وأعلن إليون ماسك، المدير التنفيذي والمهندس المنتج في مصانع تيسلا موتورز، خلال الأحتفال بالكشف عن السيارة الجديدة التي أنضمت إلي الثلاث فئات الشهيرة التي تنتجها تسلا، والتي تنتمي إلي فئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات المدمجة .

وسيارة تسلا الجديدة مصممة من جينات السيارة الأقتصادية "موديل3"، والسيارة الرياضية متعددة الأستخدامات "موديل X" ولكنها أتت بمواصفات فنية مختلفة .

وأبرز مايميز السيارة الجديدة تزويدها بمحركين كهربائيين مستقليين، يدفعان جميع عجلات السيارة للمساعدة علي السير في الطرق الوعرة .

وسيارة تسلا الجديدة قادر على حمل 7 ركاب بالغين، وتتمكن من قطع مسافة 480 كيلومتر بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة الشحن، وبطاريات السيارة مزودة بخاصية الشحن السريع يمكن من خلالها شحن السيارة في 15 دقيقة فقط لقطع مسافة 270 كيلومتر.

السيارة الكهربائية بالكامل مزودة بنظام رداري لرصد محيط السيارة، والذي يمكنها من رصد الحركة أمامها لمسافة 160 متر، كما زودت بمجموعة كاميرات لرصد محيط السيارة بزاوية رؤية 360 درجة، كما زودت بخاصية التوقف التلقائي في حالات الطوارئ.

ومثل جميع سيارات تسلا زودت "موديل Y" بخاصية مراقبة النقاطة العمياء، القدرة الكاملة على القيادة الذاتية، وخاصية الركن الذكي .

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ومقصورة السيارة الجديدة زودت بشاشة لمسية قياس 15 بوصة، موصلة تلقائياً بشبكة الأنترنت الهوائي .

وتقدم "موديلY" في أربع فئات مختلفة، الفئة الأولي الاقتصادية، يمكنها الإنطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثانية، وتقطع مسافة 370 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وتصل إلي سرعة قصوي 190 كيلومتر في الساعة، والمتوقع طرحها عام 2021 – بحسب تصريحات ماسك .

أما الفئة الثانية يمكنها الإنطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية، وتقطع مسافة 480 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وتصل إلي سرعة قصوي 210 كيلومتر في الساعة، والمتوقع طرحها رسمياً عام 2020 .

والفئة الثالثة مزودة بخاصية الدفع الرباعي وتنطلق يمك من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثانية، وتقطع مسافة 450 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وتصل إلي سرعة قصوي 218 كيلومتر في الساعة، والمتوقع طرحها رسمياً عام 2020- كما أعلن ماسك.

وأعلي فئة في "موديلY" تأتي مزودة بخاصية الدفع الكلي أيضاً، ولكنها صاحبة الأداء الأعلي حيث تنطلق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثانية، وتقطع مسافة 450 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وتصل إلي سرعة قصوي 240 كيلومتر في الساعة، والتي تتوفر في الأسواق بداً من العام القادم أيضاً.

وتبدأ أسعار "موديل Y" المزودة جميع فئاتها بسقف بانورامي، من 39.000 دولار (أي ما يعادل 677 ألف جنيه مصري تقريباً) والتي ستقدم رسمياً في 2021.

بينما تقدم الفئة الثانية بسعر رسمي 47.000 دولار ( أي ما يعادل 815 ألف جنيه مصري تقريباً)، والفئة الثالثة سعرها الرسمي 51.000 دولار ( أي ما يعادل 885 ألف جنيه مصري).

أما أعلي فئة من "موديل Y" من المقرر طرحها بسعر رسمي 60.000 دولار ( أي ما يعادل مليون و40 ألف جنيه مصري تقريباً).