كتب: باسل الحلواني
في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال السنوات الأخيرة، اتجه قطاع كبير من العملاء لشراء السيارات المستعملة، خاصةً الاقتصادية منها، التي تقل أسعارها عن 100 ألف جنيه.
"سيارات الوفد"، تنشر في السطور التالية مواصفات وأسعار، 3 سيارات مستعملة، أسعارها أقل من 100 ألف جنيه.
أسبرانزا 516
رغم تخوف العديد من المستهلكين من فكرة اقتناء سيارة صينية، إلا أن السيارة أسبرانزا 516، تعد من السيارات التي حققت نجاحاً كبيراً في السوق المصرية منذ طرحها لأول مرة، في 2007.
وتتميز "516"، بسعة صالونها، وارتفاعها المناسب عنالأرض، بالإضافة إلى إتساع مساحة التخزين الخلفية، لكن أكثر ما يعيبها هو سرعة تلف "المقصات" الأمامية، ويمكن التغلب على هذه المشكلة بتركيب "المقصات" الخاصة بالسيارة ميتسوبيشي لانسر، كما أن البعض يتجه إلى تركيب محرك "لانسر"، حال تلف محركها، دون إجراء أية تعديلات على المكان المخصص له.
ومن أهم الأسباب التي ساهمت بشكل كبير في نجاح "516"، توافر قطع غيار السيارة بأسعار مناسبة.
ويتراوح سعرها في سوق المستعمل مابين 70 ألف
هيونداي أكسنت
تعد السيارة هيونداي أكسنت من السيارات التي عشقها الشعب المصري، فهي تجمع بين الحداثة، والاقتصادية،
فالسيارة اقتصادية في الوقود بشكل كبير، كما أن قطع غيارها متوافرة بغزارة وبأسعار معقولة، فضلاً عن سرعة "تجميعها" في المناورات، ويتراوح "أكسنت"، من 70 ألف جنيه، وتصل إلى 90 ألف جنيه للحالات النادرة.
"لانوس 1"
يبلغ متوسط أسعار السيارة "دايو لانوس 1"، في سوق المستعمل 70 ألف جنيه، وتصل أسعار الحالات المميزة إلى 80 ألف جنيه، وهي تشبه إلى حد كبير السيارة هيونداي أكسنت في مواصفاتها، فهي أيضاً من العربات الاقتصادية الموفرة في الوقود، وتتميز بتوافر قطع غيارها بأسعار رخيصة.
كانت هذه تفاصيل خبر للمقبلين على الشراء.. 3 سيارات مستعملة اقتصادية أسعارها أقل من 100 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.