عدوى تراجع مبيعات السيارات تصل دول الاتحاد الأوروبي

كتب: باسل الحلواني

يبدو أن حالة تراجع مبيعات السيارات أصبحت تتصدر المشهد في غالبية دول العالم، وليس في السوق المصرية فقط، وهو ما أكدته رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، بعدما كشفت عن انخفاض مبيعات السيارات بدول الاتحاد

الأوروبي، خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 1%، مقارنة بآخر 5 أشهر.

جدير بالذكر أن مبيعات السيارات في السوق الأوروبية قد تراجعت بنسبة 4.6%، خلال يناير الماضي، و8.4

Advertisements

% خلال ديسمبر، و8 % خلال نوفمبر، و7.3 % في أكتوبر و23.5 % خلال سبتمبر.

ورغم تراجع المبيعات بشكل عام إلا أن الأسواق الرئيسية بالاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعا طفيفا في مبيعات السيارات بلغت نسبته 2.7 % بالسوق الألمانية ، و2.1 % في فرنسا و1.4 % في إنجلترا.