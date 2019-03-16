هيونداي سوناتا 2020 تستند على منصة جديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن كشفت هيونداي مؤخراً عن سوناتا 2020 للمرة الأولى عالمياً قبل تدشينها الرسمي بمعرض نيويورك للسيارات 2019 يوم 16 ابريل القادم، أكدت الصانعة الكورية أن الكوبيه ذات الأربعة أبواب ستأتي مستندة على الجيل الثالث من منصتها الجديدة كلياً.

ستعتمد هيونداي هذه المنصة الجديدة في طرازاتها المستقبلية بهيكلة ذات مسار متعدد الأحمال مع ألواح صلب فائقة المرونة تتفوق على المنصة السابقة.

فيما يتعلق بالأمان، نجد أنه قد تم تحسين قوة امتصاص الطاقة للمساعدة في تقليل أثر الإصطدامات بالمقصورة، كما أن التصميم يعمل على دفع العجلات للخارج خلال الاصطدامات البسيطة لزيادة أمان الركاب، مما يمنع السيارة من الانحرافات التي قد تؤدي لاصطدامات ثانوية، في حين أن استخدام تقنية Hot Stamping “الختم الساخن” لألواح الهيكل يساعد على جعلها أقوى وأقل تضرراً من الإصطدامات.

بجانب زيادة الأمان، تأتي منصة هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كلياً أيضاً مع أداء محسّن عبر عدة إضافات تتضمن نظام يتحكم بتدفق الهواء للمحرك بجانب زيادة قوة تشتيت الحرارة، إضافة لتحسين ثبات الجزء السفلي وتقليل مقاومة الهواء.

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هذا وإضافة لكل ذلك، سنجد أن الجيل الثالث من منصة هيونداي سيكون أيضاً أخف من السابق مع مركز جاذبية أكثر انخفاضاً يسمح بتحسين قوة التحكم والتوجيه، إلى جانب تقليل معدل الضوضاء والاهتزازات والقساوة داخل مقصورة سوناتا 2020.