خطة "تويوتا" اليابانية للتوسع في الولايات المتحدة

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا"، التوسع في استثماراتها بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة القادمة، حيث كشفت عن ضح حوالي 3 مليارات دولار، حتى 2021، لتصل بذلك القيمة الإجمالية لخطتها الخمسية إلى 13 مليار دولار.

وخصصت الشركة مبلغ 750 مليون دولار، سيتم ضخها في أحد المصانع التابعة لها، والخاص بإنتاج السيارات الهايبرد، من طراز "آر.أيه.في.4"، وهي السيارة الأكثر مبيعا، وكذلك طراز "لكزس إي.إس".

يأتي الكشف عن خطة "تويوتا" لزيادة استثماراتها في الولايات

المتحدة، في الوقت الذي رفعت فيه وزارة التجارة الأمريكية تقريرا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نتيجة التحقيق الذي أجرته الوزارة حول ما إذا كانت السيارات المستوردة وقطع غيارها، تمثل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، حيث يدرس الرئيس ترامب زيادة الرسوم المفروضة على هذه السيارات بنسبة 25%.