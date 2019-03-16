خطة "تويوتا" اليابانية للتوسع في الولايات المتحدة

كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا"، التوسع في استثماراتها بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة القادمة، حيث كشفت عن ضح حوالي 3 مليارات دولار، حتى 2021، لتصل بذلك القيمة الإجمالية لخطتها الخمسية إلى 13 مليار دولار.
وخصصت الشركة مبلغ 750 مليون دولار، سيتم ضخها في أحد المصانع التابعة لها، والخاص بإنتاج السيارات الهايبرد، من طراز "آر.أيه.في.4"، وهي السيارة الأكثر مبيعا، وكذلك طراز "لكزس إي.إس".
يأتي الكشف عن خطة "تويوتا" لزيادة استثماراتها في الولايات
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