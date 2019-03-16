الأمير “خالد بن سلطان” يفتتح معرض إكسس 12 للسيارات الفارهة 2019 في جدة

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت فعاليات الدورة الثانية عشر من معرض السيارات الفاخرة “اكسس” في السعودية، والذي يستمر من 14 إلى 17 مارس 2019 في فندق هيلتون بمدينة جدة، وقد افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير “خالد بن سلطان العبدالله الفيصل” رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بمشاركة واسعة من وكلاء العلامات الفاخرة من شركات السيارات، برعاية البنك الأهلي وموبيل 1، وملاذ للتأمين.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إطلاق أكثر من 10 طرازات جديدة من السيارات الفاخرة التي يتم الكشف عنها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإعلان عن دخول وكلاء جدد لعلامات فاخرة، كما سيشهد المعرض حضور عدد من كبار المدراء الاقليميين لشركات السيارات.

وشهد المعرض عودة علامة انفينيتي للسوق السعودي عبر وكيل جديد، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الطرازات الفاخرة الجديدة، وأهمها الكشف عن طراز “بنتلي كونتيننتال جي تي سي” وهي أحدث طراز تطلقه شركة بنتلي قبل احتفالها بمئويتها، وقد كشفت بورش أيضاً عن طرازها الجديد كليا ماكان، كما كشفت “مازيراتي” عن طراز “ليفانتي” بتعديلاته الجديدة.