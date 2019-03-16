وفاة أفضل بائع سيارات في العالم بعد بيعه منفرداً 13 ألف سيارة

الخليج ٣٦٥ نت – لا يحظى مسؤولي مبيعات السيارات بسمعة جيدة عادة في أغلب البلدان حول العالم نظراً لشعور أغلب المستهلكين أنهم يحاولون خداعهم، ولكن جو جيرارد بائع مختلف تماماً.

حصل جيرارد على لقب موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد بيعه أعلى عدد من السيارات في عام واحد، حيث نشرت جريدة ديترويت أنه تمكن من بيع 1,425 سيارة بعام 1973 بمتوسط 4 سيارات يومياً.

احتفظ جيرارد بهذا اللقب لمدة عدة عقود، حتى أنه قام بمقاضاة أحد مسؤولي مبيعات السيارات الآخرين المدعو علي رضا بعد قوله أنه قد باع 1,582 سيارة بعام 2017، الأمر الذي صدقت عليه جنرال موتورز لاحقاً، ولكن موسوعة جينيس قررت فض النزاع بإلغاء هذه الفئة من موسوعتها.

قام جيرارد في واقع الأمر ببيع 13,001 سيارة بين عامي 1963 و1978، حيث ترك بعدها مجال السيارات ليقدم عدة خطابات تحفيزية مع إصداره كتب خاصة بمجال المبيعات وكيفية النجاح به.

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تقول جريدة أوتوموتيف نيوز أن أغلب نجاحات جيرارد كانت تأتي من التزامه التام بعمل، حيث كان يتحمل تكلفة الإصلاحات البسيطة لسيارات عملائه، إضافة لتناوله طعامه داخل مكتبه دائماً كي يكون بالقرب من محل عمله دوماً فور قدوم أي عميل لشراء أي سيارة.

هذا وفي النهاية، عانى جيرارد مع الأسف من إصابة دماغية سببت له صدمة نفسية بعد سقوطه في منزله بمدينة غروس بوينت شورز بولاية ميشيغان الأمريكية، حيث توفي بعدها بيومين في 28 فبراير عن عمر يناهز 90 عاماً.