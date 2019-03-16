مرسيدس وبي ام دبليو تبحثان تطوير منصات السيارات معاً

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كل من مرسيدس وبي ام دبليو مؤخراً نيتهما بدء العمل على تطوير منصة جديدة للسيارات الكهربائية، وهو ما سيساعد على خفض تكاليف التصنيع لكلا الشركتين بدرجة كبيرة.

بحسب وكالة رويترز الإخبارية، تقوم كل من مرسيدس وبي ام دبليو بمباحثات حول مشاركة تكاليف هندسة السيارات الصغيرة والمتوسطة ذات المحركات الكهربائية بالكامل بشكل أساسي، مع إمكانية استخدامها أيضاً لاستيعاب محركات الاحتراق الداخلي.

تشير جريدة Autobild الألمانية لأن هذه الخطوة قد تساعد في توفير 7.91 مليار دولار (29.66 مليار ريال) لكل من الشركتين على مدار 7 أعوام قادمة، حيث قد يزداد معدل تقليل النفقات في حالة تم ضم السيارات الكبيرة لمشروع المنصة المشتركة، رغم أن النقاشات لا تزال في بدايتها، ومن الممكن أن تتغير هذه الخطط المبدئية بأي لحظة.

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أكد مدير ماليات بي ام دبليو خلال العام الماضي أن الشركة ترحب بأي تعاون موسّع مع مجموعة دايملر مالكة مرسيدس، إلا أنه من الصعب تحديد الفرص المتاحة لذلك في مجال المنصات المشتركة التي قد تفيد كلا الشركتين.

هذا ولم تعلق بي ام دبليو أو دايملر على هذه التقارير بعد، رغم أن الشركتين قد أكدتا سابقاً أن شراكتهما تتضمن تطوير مركبات ذاتية القيادة بشكل يؤسس معايير جديدة لهذه التقنية الحديثة المستندة على العديد من أنظمة مساعدة السائق.