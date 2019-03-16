كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورش تكشف عن سيارتها "911" كابروليه 2020 الجديدة (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بورش عن الجيل الجديد من أيقونتها 911 كابروليه ذات السقف القماشي القابل للطي، بتصميم جديد في تفاصيله كلاسيكي في أناقته.

تحمل بورش 911 كابروليه مقدمة معهودة للجيل الجديد من 911، التصميم الكلاسيكي لـ911 بالتصاميم العصرية من بورش، وإذ يتميز التصميم الجديد لـ911 بمقدمة تحمل خطوط حادة على الغطاء الأمامي وشبك واسع مميز فإن 911 المكشوفة لا تختلف كثيراً من تلك الزاوية، يبدأ اختلاف 911 كابروليه مباشرة بعد الزجاج الأمامي حيث تخلصت السيارة من سقفها الصلب لصالح سقف قماشي هو الأجمل من بين جميع سيارات بورش المكشوفة لما يتميز به من الميلان المناسب ليبدو تماماً كسقف سيارة كوبيه.

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تقنياً فإن هذا السقف المكشوف خفيف وسريع، صنعت بورش النظام الميكانيكي للسقف من الماغنيسيوم، ويشمل النظام مصد وسطي يقلل ضجيج الهواء عند المقاعد. وكلمسة جمالية فإن جزءاً من السقف القماشي سيظهر بعد طيه لإعطاء السيارة لمسة مميزة. ويمكن فتح وإغلاق السقف عند أي سرعة أقل من 120 كم/س.

تحمل 911 كابروليه نفس محركات شقيقتها الكوبيه تتكون من محرك 6 سلندر ثنائي التيربو ينتج 443 حصان في فئة S، ويسمح للسيارة بالتسارع من 0-100 كم/س خلال 3.5 ثانية، وينخفض الزمن إلى 3.3 ثانية مع رزمة Sport Chrono الرياضية الاختيارية.