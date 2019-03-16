هل استخدام الراكب للجوال يعد مخالفة مرورية؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع استفسار لأحد المواطنين حول استخدام راكب السيارة للهاتف الجوال، وهل يعد ذلك مخالفة أم لا. وكان سؤاله كالتالي: “هل استخدام الجوال للراكب أمام مخالفة؟! يعني الراكب قدام جنب السائق؟”. وجاء رد الإدارة العامة للمرور، بتغريدة قالت فيها: “لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال”.

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