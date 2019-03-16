استخدام “بوابات ذكية” للحد من الإزدحام المروري بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – كشف اللواء “محمد البسامي” مدير عام المرور، عن خطة الإدارة لاستخدام البوابات الذكية مقابل تعرفة معينة للحد من الازدحامات المرورية، مع تطبيق النقاط المرورية في الأنظمة واللوائح، وإيجاد عقوبات أكثر فعالية للمخالفين، وكان ذلك خلال التوصيات الأولية التي عرضها في ختام مؤتمر “السلامة المرورية 2019”.

وأشار “البسامي” إلى أن جميع الخطوات الجديدة ستأتي بعد تطوير آلية لجمع البيانات بجودة عالية، كاعتماد كاميرات لرصد مخالفات عدم ترك مسافة كافية مع السيارة الأمامية، وعدم الالتزام بمسار الطريق، ومخالفات السرعة على الطرق الخارجية، بالإضافة إلى تطبيق تقنية CV2X لربط السيارات بالإنترنت من خلال تركيب شريحة خاصة بذلك؛ لتتمكن السيارات من التواصل مع بعضها البعض.

وكشف المقدم “محمد القحطاني” مدير مكتب المبادرات بالإدارة العامة للمرور، عن توصيات المحور الرابع في المؤتمر، وهي: تعزيز السلامة المرورية من خلال البرامج والفعاليات التوعوية، واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، والتعاون مع وزارة التعليم على تخصيص حصص تعليمية أسبوعية للطلاب يتخللها تعليم ميداني على السلامة المرورية، كما أشار إلى مبادرة المحور الأخير للمؤتمر “التخطيط النموذجي للأنشطة العمرانية على الحركة المرورية”، وهي تنفيذ طرق وممرات خاصة بالمشاة وركاب الدراجات الهوائية، واستخدام البوابات الذكية مقابل تعرفة معينة للحد من الازدحامات المرورية.

وأوضح “القحطاني” أهمية تطوير المنظومة التقنية؛ للوصول إلى المدينة الذكية بالتعاون مع شركاء المرور، وذلك باعتماد أنظمة النقل الذكية في إدارة سلامة الطرق، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل الاستباقي لمواقع الحوادث وأماكن الازدحام المروري.