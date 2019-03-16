كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فورد تكشف عن ميزة هامة بشأن إطارات "اكسبلورر 2020" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة فورد الألمانية عن ميزة جديدة ستكون في سيارتها القادمة اكسبلورر 2020، حيث ستصلح الإطارات نفسها بشكل تلقائي مع إطارات ميشلان خاصة متطورة تحمل اسم Selfseal.

وتعتمد هذه الإطارات على مادة مبطنة داخلها تمنع تسرب الهواء بسبب أي ثقب، وهذه المادة تحمي الإطارات بحد أقصى حتى 6.35 سم في القطر.

كما تمنع المادة الداخلية في إطار اكسبلورر تسرب الهواء بنسبة 90% في حال تعرضها للثقب مما يتيح مواصلة السير عليها على مدار أسابيع حتى لو كان الإطار مثقوب.