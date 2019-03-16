كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات سيارة تسلا الكهربائية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شركة تسلا سيارتها الكهربائية في كاليفورنيا، ويطلق عليها اسم Model Y، فهى سيارة متعددة الاستخدامات (SUV)، وتشمل في طياتها تصاميم كلا من 3Model و X، والذي يتغير فيها هو شكل أبوابها فلن تظهر غريبة كما ظهرت في الموديلات السابقة.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطاني، يتميز Model Y بمدى 300 ميل عند الشحن لمرة واحدة، وتقول تسلا إنه سيتم إطلاقها في عام 2020، وستبدأ الأسعار من 47000 دولار.

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ومن حيث الحجم، فإن الموديل Y أكبر بحوالى 10٪ من الموديل 3، وهناك خيار للحصول على سقف بانورامي زجاجي أو مقعدين إضافيين إذا كنت ترغب فى دفع المزيد من المال، وهناك أيضا شاشة كبيرة تعمل باللمس مقاس 15 بوصة والتى توفرت من قبل فى موديلات Teslas الماضية.

وقال إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في الحدث الذي كشف النقاب عنه أمس: "الشيء الرائع هو أن Model Y سيعمل مع الجيل القادم من محطات الشحن Superchargers من تسلا، والذي يمكن أن يصل طوله إلى 250 كيلو وات، وشحن السيارة لمدة تصل إلى 75 ميلًا في غضون خمس دقائق".