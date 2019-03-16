كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهور سيارة مرسيدس E63 AMG الجديدة أثناء إختبارها على الثليج (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت عدسات المصورون بعض الصور التجسسية لسيارة مرسيدس E63 AMG القادمة أثناء اختبارها في الأجواء الباردة.

وتبدو الواجهة الأمامية للسيارة بدون تغييرات، باستثناء فتحات التهوية الجانبية الكبيرة والمصابيح الأمامية النحيلة, المكابح الكبيرة، مشتت الهواء، العادم الرباعي، وناشر الهواء مع مصابيح خلفية جديدة. أما داخلية السيارة فستحظى بتغييرات جذرية بدءًا من نظام المعلومات الترفيهي المحدّث MBUX، مع مقود جديد، و أزرار محدّثة بالكونسول الوسطي.

أما المحرك لا معلومات مؤكدة حول تغييره، لكن E63 الحالية تمتلك محرك V8 ثنائي التيربو سعة 4 لتر قوة 603 حصان بتسارع 0-100 كم/س خلال 3 ثوان تقريبًا.