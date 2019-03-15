تعمل بملامح الوجه.. أغلى سيارة كهربائية بمعرض جنيف الدولي

كتب: باسل الحلواني أثارت السيارة السلوفاكية "ريماك سي تو"، جدلاً واسعاً بعد الكشف عنها خلال فعاليات معرض جنيف الدولي، المقام حالياً بالعاصمة السويسرية. وصاحبت "ريماك سي تو"، الكهربائية، ضجة واسعة، عقب الإعلان عن سعرها الرسمي الذي يعادل حوالي 35 مليون جنيه مصري. عقب الإعلان عن سعرها الرسمي الذي يعادل حوالي 35 مليون جنيه مصري. وتعتزم الشركة المنتجة للسيارة طرح 150 نسخة منها فقط، تحمل جميعها المستوى الرابع من القيادة الذاتية، كما أنها تستيطعه فتح أبوابها بكاميرات تتعرف على ملامح وجه صاحبها. ويمكن للسيارة الكهربائية الجديدة، الانطلاق من السكون، إلى 100 كيلومترفي غضون 1.85 ثانية، وهو نفس قوة انطلاق سيارة "تسلا رودستر". Advertisements

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