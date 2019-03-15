ثنائي المرسيدس الأسرع أمام فيرشتابن في التجارب الحرة الثانية

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – حقق بطل العالم 5 مرات البريطاني لويس هاميلتون أسرع زمن في حصة التجارب الثانية لسباق جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الإفتتاحية لبطولة الفورمولا 1 لموسم 2019 مسجلاً زمن قدره دقيقة واحدة و22.600 ثانية أي أسرع بثانية تقريبا من حصة الصباحية مما يدل على تعزيز مرسيدس وتيرتها شيئاً فشيء.

يبدو أن المرسيدس هي مصدر قلق بالنسبة لمنافسيها وخاصة لريد بل وفيراري بسبب وتيرتها في الوقت الراهن ولكن، ستكون قراءة أرقام سيارات الحظيرة الإيطالية والنمساوية أكثر وضوحاً في التجارب التأهيلية ليوم السبت عندما يحوّل الجميع محركاتهم إلى القوة الكاملة للمرة الأولى في الجولة الإفتتاحية لهذه السنة.



وأنهى سائق مرسيدس الآخر، فالتيري بوتاس بفارق 0.048 ثانية عن زميله هاميلتون ولكن كان ماكس فيرشتابن من فريق ريد بول الأقرب لوتيرة المرسيدس فقط بثمانية أعشار الثانية من الثانية. وفي المركز الثالث إحتله زميل فيرشتابن الجديد، الفرنسي بيار جاسلي بفارق بسيط عن زميله.

وإكتفى سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتيل في المركز الخامس بينما كان زميله الجديد في الفريق شارل لوكلير خلفه في المركز التاسع. يبدو أنه سيكون من المحتمل هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير في التصفيات ليوم غد. يوم مثير بإنتظار الجميع!