أهم الأسباب المؤدية إلى إضاءة لمبة فحص محرك السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تتعرض السيارات إلى العديد من الأعطال والمشاكل مع مرور الزمن، من أبرز هذه الأعطال هو إضاءة لمبة فحص المحرك في طبلون القيادة، وهو ما ينذر بوجود خلل ما أصاب أحد الأجزاء الخاصة بعمل المحرك، وفي حالة إضاءة لمبة المحرك أثناء القيادة عليك التوقف على الفور وبحث أسباب المشكلة لتجنب تفاقمها.

وخلال السطور التالية سوف نستعرض لكم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى إضاءة لمبة محرك السيارة، وهي كما يلي:

انسداد أو تلف المحول الحفاز ( الكتلايزر):

يعتبر المحول الحفاز (الكتلايزر – علبة البيئة) من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة، ويتواجد هذا الجزء الهام في نظام عادم السيارة ويعمل على المحافظة على البيئة، وذلك من خلال تحويل الغازات والعوادم السامة الناتجة من احتراق الوقود والهواء داخل المحرك إلى غازات غير ضارة وإخراجها عن طريق العادم، وفي حال تلف المحول الحفاز فإن محرك السيارة يصيبه كثير من الأعطال.

تلف حساس الأوكسجين:

مع التقدم التقني حالياً تم تزويد السيارات بالعديد من الحساسات والمستشعرات التي تساعد على عمل الأجزاء الحيوية في السيارة بكفاءة عالية، أحد هذه الحساسات الهامة هو حساس الأوكسجين، والذي يعمل على قياس كمية الأوكسجين الغير محترق في نظام العادم بالسيارة، وفي حال تلف الحساس فإن استهلاك السيارة من الوقود يصبح غير طبيعي، وتحدث مشاكل للمحرك.

تلف مستشعر كتلة تدفق الهواء:

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يعمل مستشعر تدفق الهواء بالسيارة على قياس كمية الهواء الداخل للمحرك، وذلك من أجل تحديد مقدار البنزين اللازم لعملية الاحتراق داخل المحرك، لتشغيل المحرك بكفاءة، لكن في حال حدوث خلل في عمل مستشعر الهواء، فإن لمبة تحذير عطل المحرك تضاء بسبب خلل عملية الاحتراق الداخلية للوقود والهواء.

تلف البوجيهات ( شمعات الإشعال):

تعمل البوجيهات على إرسال الشرار اللازم لعملية إشعال مزيج الهواء والوقود داخل غرفة الاحتراق بالمحرك، وفي حالة تعرضها للتلف، تحدث أعطال متعددة للمحرك، قد تصل إلى توقف المحرك بالكامل.

عدم غلق غطاء خزان الوقود أو تعرضه للكسر:

في حال حدوث مشكلة لغطاء خزان الوقود تحدث مشاكل للمحرك، حيث أن الغطاء يساعد في الحفاظ على الضغط داخل خزان الوقود، كما أنه يعمل على منع تسرب أبخرة البنزين (الهيدروكربونات) إلى الغلاف الجوي في حال لم تكن سيارتك في وضعية القيادة.

تلف أو انسداد صمام تدوير غاز العادم:

يعد تدوير غاز العادم هو عبارة عن تقنية لخفض كمية الانبعاثات ويعمل هذا النظام بالسيارة عن طريق إعادة تدوير جزء كبير من غاز عادم المحرك إلى أسطوانات المحرك مرة أخرى، كما يؤدي انسداد صمام تدوير غاز العادم أو عدم عمله بشكل طبيعي إلى انخفاض أداء محرك السيارة وعدم عمله بالشكل المطلوب.