كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويوتا تصمم سيارة جديدة مخصصة للسير على سطح القمر (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية عن تعاون جديد مع شركة تويوتا اليابانية لتصميم سيارة جديدة مخصصة للسير على سطح القمر، والتي تعتبر جزء ضمن خطة طموحة لاستكشاف الفضاء والتي تأمل اليابان في تنفيذها خلال 10 من الأن أي بحلول عام 2029.

وتنتمي هذه المركبة الجديدة من تويوتا لفئة المركبات الكهربائية، وتعمل المركبة من خلال نظام متطور لخلايا الوقود يستخدم الهيدروجين لتوليد الكهرباء، ويستطيع هذا النظام مد محركات هذه المركبة بالطاقة لمسافة أقصاها 10 ألاف كيلومتر.

وستواجه هذه المركبة أجواء قاسية جد على سطح القمر من أهمها الجاذبية الضعيفة (جاذبية سطح الأرض = 6 أضعاف جاذبية سطح القمر)، بالإضافة للحرارة المنخفضة والضغط الجوي المنخفض، لا سيما الأراضي الوعرة التي تضم أجزاء عميقة وحادة نتيجة للنيازك والشهب التي اصطدمت بسطح القمر على مدار ألاف السنين.

وحتى الأن لم تكشف تويوتا أي معلومات عن هذه المركبة سوى حجمها فقط، حيث يبلغ طول المركبة 6 متر ويبلغ ارتفاعها 3.8 متر تقريبا، وتعادل مساحتها الداخلية 13 متر مكعب، وهي مصمم لاستيعاب شخصين فقط لأيام عديدة و4 أشخاص للفترات قصيرة في حالات الطوارئ.