كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكلارين تكشف عن سيارتها "سينا GTR" المجهزة للحلبات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة مكلارين، عن سيارة الحلبات الجديدة سينا GTR الخارقة بأداء أعلى ووزن أخف من سيارة سينا الأساسية.

بما أن سينا GTR هي سيارة حلبات بشكل أساسي فقد حصلت على رزمة أيروديناميكية شرسة تمنحها مظهر خارجي مختلف، تحمل الواجهة مشتت هواء بارز ومصد هوائي يحسن عبور الهواء أمام الزجاج. في الخلف نجد العنصر الأبرز في هذه الرزمة، جناح خلفي ضخم يلعب دوراً في تثبيت السيارة على السرعات العالية. وتولد الحزمة الأيروديناميكية قوة سفلية تعادل 1,000 كجم.

تحمل سينا GTR نفس المحرك السابق مع بعض التحسينات التي ترفع قوته إلى 814 حصان، وقد خفّضت الشركة وزن السيارة إلى 1,188 كجم، تبلغ ونسبة الأحصنة إلى الوزن 614 حصان لكل طن، أحد أفضل الأرقام التي حققتها مكلارين. ما يجعل سينا GTR كذلك من أفضل سيارات الشركة في الأداء العالي.

نتساءل ما إذا كانت مكلارين ترغب بتحطيم أرقام قياسية على الحلبات، فلقد مر وقت طويل منذ آخر رقم قياسي للشركة.