كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة "DS" تطلق سيارة صغيرة مخصصة للأراضي الوعرة.. تعرف على مواصفاتها! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شركة DS عن إطلاق سيارتها DS3 Crossback الجديدة في مايو المقبل بسعر يبدأ من 23 ألف و490 يورو(أي ما يعادل 460 ألف جنيه مصري تقريباً).

وأوضحت الشركة الفرنسية التابعة لمجموعة ستروين أن سيارتها DS3 Crossback الجديدة، والتي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة الصغيرة، تظهر بطول 4.12 متر.

وتعتمد السيارة على باقة من أحدث الأنظمة المساعدة مثل مساعد إلكتروني لقائد السيارة للحفاظ على حارة السير ومسافة الأمان حتى سرعة 180 كلم/س، فضلا عن أن السيارة تعتبر من أوائل الموديلات، التي يمكن فتحها وتشغيلها عن طريق الهاتف الذكي.

Advertisements

وتتوفر للسيارة 3 محركات بنزين ثلاثية الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، والتي تتجه قوتها إلى المحور الأمامي، والتي تأتي بقوة 100 حصان إلي 155 حصان.

وبفضل هذه المحركات تنطلق السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 208 كلم/س، في حين يتراوح معدل استهلاكها من 4.7 إلى 5.5 لتر/100 كلم.

وبحسب الشركة خلال النصف الثاني من العام الجاري ينضم لبرنامج دفع السيارة محرك ديزل بقوة 130 حصان، وقبل نهاية العام تظهر النسخة الكهربائية E-Tense، التي تنطلق بقوة 136 حصان مع مدى سير يزيد عن 300 كلم.