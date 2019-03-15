بوجاتي تدرس صنع سيارة جديدة أرخص من شيرون

الخليج ٣٦٥ نت – صرح المدير التنفيذي لبوجاتي، ستيفان فينكيلمان، أن الشركة تفكر في إضافة موديل ثاني أرخص لمجالها بجوار شيرون، بمولد طاقة هجين أو كهربائي.

“أرغب في أن نصنع سيارة ببطارية كهربائية.. بتركيز على التوازن بين الراحة والأداء لتسهيل الاستخدام اليومي لها على حساب السرعة”.

بالطبع حتى مع حديث بوجاتي عن سوبركار أرخص، فستظل بملايين الريالات وقوة تقارب 1000 حصان.. وبينما رفض رئيس بوجاتي الإفصاح عن أي تفاصيل، أشار إلى ان الشركة بدأت بالفعل بدراسة المشروع.

توجد مساحة كفاية في السوق لنمو بوجاتي، خاصة مع ازدياد أعداد المليارديرات حول العالم، ونأخذ آسيا كمثال، والتي من المتوقع أن يصل عدد المليارديرات فيها إلى 1,003 بحلول 2023، وهي زيادة 27% من 2018، وليمثل أكثر من ثلث عددهم العالمي البالغ 2,696، طبقاً لتقرير الثروة 2019 من معهد Knight Frank.، وفي المقابل نرى أن مبيعات السيارات التي تكلف أكثر من 700,000 ريال ارتفعت بأربعة أضعاف منذ 2008، طبعا لدراسة IHS Markit.

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بالنسبة لفكرة بوجاتي هجينة جديدة فما يؤمن به الكثيرون أن التقنية اللازمة لدعم شيرون بوزن 2 طن في الأداء والمدى الكهربائي المطول ليست متوفرة حالياً بسبب اعتبارات الوزن والسعر، ما يعني أن سيارة من هذه النوع ستكون جديدة كلياً ومختلفة عن أي موديل بوجاتي آخر.

صور بوجاتي لافواتيور نوار المستندة على شيرون: