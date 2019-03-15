تعرف على أهم مميزات هيونداي سوناتا 2020 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الكشف الرسمي عن هيونداي سوناتا 2020، أصدرت صانعة السيارات الكورية بعض مواصفاتها ومميزاتها، والتي نستعرضها لكم قُبيل تدشينها في 14 أبريل بمعرض نيويورك للسيارات 2019.

نظام صوت Bose فاخر جديد كلياً

هذا هو أول تعاون بين هيونداي و Bose لتقديم تجربة سماعية استثنائية لعملاء سوناتا، وتستخدم أنظمة الصوت في السيارة تقنيات الإشارة الرقمية المتطورة لـ Bose لوضع الركاب في مركز الصوت بغض النظر عن موقعهم في المقصورة.

مفتاح رقمي بالهاتف الذكي

وتأتي سوناتا 2020 الجديدة بتقنية تسمح بفتح وغلق وتشغيل السيارة بمفتاح رقمي يتم استخدامه عبر الهاتف الذكي، مع قدرة السيارة على التعرف على المفتاح الرقمي وتغيير إعداداتها أوتوماتيكياً، ما يسهل كثيراً من مشاركة السيارات بين عدة أفراد.

منصة الجيل الثالث

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المنصة الجديدة للسيارة تدعم تصميمها وسلامتها وكفاءتها وقوتها وتجربة أدائها (حسب التصريحات الرسمية للشركة)، وتنوي هيونداي توسيع استخدام هذه المنصة في موديلاتها القادمة.

أنظمة جديدة لمساعدة السائق

كما حصلت سوناتا 2020 على عدد من أنظمة مساعدة السائق الجديدة، مثل راصد النقطة العمياء، والذي يقوم بمسح المنطقة المحيطة بالسيارة والتي لا يمكن رؤيتها عادةً عبر مرآة الروية الخلفية المعتادة، مع نظام جديد متطور للمساعدة على البقاء في الحارة، مع قدرته على تحديد السرعة القصوى للسيارة أوتوماتيكياً تبعاً لحدود السرعة في المناطق المختلفة.

وأخيراً حصلت السيارة أيضاً على نظام ذكي للمساعدة على الركن، والذي يسمح للسيارة بركن نفسها أو طلبها من موقع ركنها عن بعد بدون وجود سائق وراء المقود.