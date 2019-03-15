كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوجاتي" تعيد تصنيع 500 سيارة فقط مخصصة لأطفال الأثرياء بمواصفات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد طرحها أغلى سيارة في التاريخ، تعيد بوجاتي تصنيع سيارة مخصصة لأطفال الأثرياء، سبق أن صنعت مثلها، وتتمتع بمواصفات حديثة.

ويبدو أن شركة صناعة السيارات الفرنسية بوجاتي أخذت "تنبش" أرشيفها القديم لإحياء الذكرى 110 على إنشاء الشركة، إذ استعادت الطراز 35 الشهير في سباقات السيارات، لتستلهم منه سيارة "بوجاتي الصغيرة 2" أو "بوجاتي بيبي 2"، المخصصة لأطفال الأثرياء.

وكان إيتوري بوجاتي صنع في العام 1926 سيارة صغيرة من الطراز 35 لأصغر أبنائه رولاند في عيد ميلاده الرابع، لكن عندما رأي عدد من الزبائن الأثرياء تلك السيارة طلبوا تصنيع مثلها لأبنائهم، فوصل عدد السيارات التي تم تصنيعها من "بوجاتي الصغيرة 1" في الفترة من 1927 إلى 1936 إلى 500 سيارة.

وتعيد الشركة إحياء هذا الطراز من "بوجاتي الصغيرة"، على نطاق محدود جدا (500 سيارة فقط)، ولكن بمواصفات جديدة، أهمها أنها سيارة كهربائية، حيث زودت ببطارية ليثيوم أيون قابلة للاستبدال والإزالة، بحسب موقع "ديزاين بووم" وصحيفة ذي صن البريطانية.

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