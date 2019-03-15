بنتلي سترفع سعر فلاينج سبير 2020 لمنافسة مايباخ!

الخليج ٣٦٥ نت – تتراوح تكلفة بنتلي فلاينج سبير ما بين 174,000$ (652,500 ريال) إلى 223,000$ (836,250 ريال) في المملكة المتحدة، ما يجعلها في الواقع أرخص من مرسيدس مايباخ S-Class أو نسخة AMG S65 الرائدة التي تصل أسعارها إلى 250,000$ (937,500 ريال).

تنوي الشركة حل هذه المشكلة عبر جعل سعر طراز فلاينج سبير الجديد كلياً يصل إلى 263,000$ (986,250 ريال)، كي تكون قادرة على منافسة الفئات الأعلى من طرازات S-Class الفاخرة بشكل أفضل.

أكد مدير بنتلي التنفيذي مؤخراً، أدريان هولمارك، أنه رغم النمو والانتعاش الكبير في السوق، لم تحصل بنتلي على نمو كافي في هذه الفئة من السيارات، في حين قامت مرسيدس عبر علامات AMG ومايباخ بتعديل وضع S-Class كي تصبح أكثر فخامة ورياضية من السابق، لذا تسعى الصانعة البريطانية الفاخرة عبر هذه الفئة السعرية الجديدة المنافسة بشكل أقوى في هذه الشريحة عبر تقديم قيمة أكبر مقابل المال.

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ستأتي بنتلي فلاينج سبير الجديدة كلياً مع نفس منصة بورش MSB المستخدمة بطراز كونتيننتال GT، ما يعني أيضاً حصولها على ناقل حركة بورش فائق السلاسة، وهو ما سيروق إلى عشاق العلامة البريطانية الفاخرة، والذين يفضلون عادة القيادة بأنفسهم بدلاً من توظيف سائق خاص.