ميتسوبيشي تكشف لماذا توقفت عن صنع السيارات الرياضية

الخليج ٣٦٥ نت – قد يقول البعض أن ميتسوبيشي فقدت لمستها مع عدم تقديمها لسيارة رياضية واحدة أو حتى سيارة بتصميم رياضي حالياً، والسبب لذلك أن تركيز الشركة اختلف تماماً.

حيث صرح روب ليندلي، أحد تنفيذيي ميتسوبيشي في بريطانيا، أن سيارات الـ SUV والكروس أوفر لها كل الأولوية حالياً.. مع أنظمة دفع رباعي وبالتوازي مع تقنيات وقود بديلة.

ويمثل هذا التوجه انفصالا كبيرا عن المنافسين اليابانيين والذين عادوا تدريجياً لعالم السيارات الرياضية عالية الأداء، مثل تويوتا وهوندا.

ليندلي حاول تبرير الأمر بقوله: “سوق السيارات الرياضية لا يتعدى 1.2 مليون سيارة حول العالم، وهو سوق محدود.. ببساطة من الصعب أن يكون لك وجود في جميع الفئات، وبالنسبة للسيارات الرياضية، فهي ليست مربحة ولا اقتصادية لنا”.

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عوضاً عن السيارات الرياضية، تقوم ميتسوبيشي حالياً باستخدام أسماء موديلاتها الرياضية لسيارات الكروس أوفر، مثل إكليبس، كما توجد تقارير عن نية الشركة استخدام اسم ايفولوشن لكروس اوفر كهربائية بالكامل.