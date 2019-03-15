كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فورد تكشف عن سرعة سيارتها الرياضية "موستانج شيلبي GT500" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة فورد الأمريكية عن السرعة القصوى لسيارتها الرياضية "موستانج شيلبي GT500"، حيث ثالت الشركة إنها تصل إلى 288 كم/س. كما يعد هذا الرقم أقل بـ 32 كم/س من الجيل الحالي من شيلبي GT500.

وعلى الرغم من أنها أبطأ, إلى أن فورد أكدت بأن الجيل الجديد من موستانج شيلبي GT500 سيأتي بتسارع أفضل, وقوة أكبر من الجيل الحالي. حيث لم تكشف فورد عن القدرة الحصانية لمحركها الـ V8 سوبرتشارج سعة 5.2 لتر ولكنها أكدت بأنه أكثر من 700 حصان.

أما عن سبب كونها تأتي بسرعة قصوى أقل من الجيل الحالي من موستانج شيلبي GT500, فإنه بسبب كونها مركزة أكثر للحلبات وأنها لم تصمم لتكون سيارة مخصصة للسباقات المستقيمة. ونشرت فورد مجموعة من صور إختبارات الإيروديناميكية على السرعات العالية لموستانج شيلبي GT500.