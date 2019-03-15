كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون مارتن تكشف عن سيارة السباقات AM-RB 003 الاختبارية بسعر 1.4 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أزاحت شركة أستون مارتن الستار عن سيارة السباقات AM-RB 003 الاختبارية خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات والممتد حتى 17 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الحرفين RB يشيران إلى شركة Red Bull، التي تتولى المسؤولية التقنية عن الشاسيه وعناصر الآيروديناميكية على غرار سباقات الفورميلا 1.

وتعتمد السيارة السوبر رياضية AM-RB 003 المصنوعة من ألياف الكربون على سواعد محرك هجين تربو V6، غير أن الشركة البريطانية لم تفصح عن المزيد من البيانات التقنية.

ومن المقرر أن يقتصر إنتاج سيارة السباقات AM-RB 003 على 500 نسخة فقط بسعر يبلغ نحو 1.4 مليون يورو.