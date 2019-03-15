تيسلا موديل Y تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – في بداية ظهورها، سيطرت تيسلا على سوق السيارات الكهربائية كاملاً لنفسها فقط، ولكن المنافسة أصبحت شرسة ومحتدمة والتوجه نحو الموديلات الكهربائية أصبح العرف السائد حالياً.

في خضم كل هذا، كشفت تيسلا عن موديل Y الجديد للمنافسة في فئة SUV الكهربائية.. ويمكن اعتبارها سيارة كروس أوفر مبنية على أساسات موديل 3، وهو تطور هام للغاية للشركة للشعبية الجارفة للكروس أوفر والـ SUV مقابل السيدان في الولايات المتحدة وحول العالم، وبينما موديل X نافس في هذه الفئة بالفعل، إلا أنه كان باهظ الثمن بالنسبة للكثيرين، ومن هنا نرى أهمية موديل Y.

موديل Y هي سيارة لسبعة ركاب بمدى سير 483 كيلومتر وتسارع إلى 96 كم\س في 3.5 ثانية فحسب للنسخة الأقوى، ويبدأ سعرها من 39,000 دولار للنسخة الأساسية (146,000 ريال)، والتي لن تصل قبل 2021، مع توفر نسخ طويلة المدى ورباعية الدفع والأداء العالي في خريف 2020 بدايةً من 47.000 دولار (176,000 ريال).

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بالنسبة للنسخة الأساسية فمواصفات أدائها ليست بهذه القوة بطبيعة الحال ولكنها تظل جيدة، بتسارع إلى 96 كم\س في 5.9 ثانية، مع مدى أقصر 370 كيلومتر لكل شحنة، وبالمقارنة، نسخة المدى الطويل تصل إلى 483 كيلومتر مع تسارع إلى 96 كم\س في 5.5 ثانية، بينما نسخة الأداء العالي تأتي بمدى 450 كيلومتر بسعر 60,000 دولار (225,000 ريال).

وتأتي السيارة بمزايا داخلية مشابهة لموديل 3، مع لوحة قيادة مبسطة وشاشة لمسية كبيرة في المنتصف للمعلومات الترفيهية والتحكم في كل شيء آخر تقريبا، مثل نظام Autopilot الاختياري للقيادة الذاتية، مع إمكانية اختيار ثلاثة صفوف مقاعد لتسع سبعة ركاب.

تيسلا موديل Y 2021 ستصل للأسواق في أواخر العام القادم، مع وصول النسخة الأساسية الأرخص في ربيع 2021.