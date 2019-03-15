متى يتساوى سعر السيارات الكهربائية والبنزين؟ نيسان تجيب علينا

الخليج ٣٦٥ نت – عقدت نيسان مؤخراً مؤتمر خاص بمدينة هونج كونج لمناقشة التحديات المستقبلية، حيث أعلنت الشركة عن توقعها بتعادل أسعار سيارات الركاب العاملة بالمحركات الكهربائية مع نظيرتها العاملة بالبنزين والديزل بمطلع العقد المقبل، تحديدا بعد 2020.

استمدت نيسان توقعها من دراسة عقدتها شركة Morgan Stanley للاستثمارات، والتي تم فيها لإشارة لكون السيارات الكهربائية ستتعادل في سعرها مع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2024، حيث تشير الصانعة اليابانية لاحتمال انعدام الفجوة السعرية بين النوعين في وقت ابكر من ذلك.

خلال المؤتمر، صرح نِك توماس، رئيس قسم السيارات الكهربائية في نيسان، قائلا “إن التقديرات الأولية تشير لعام 2024، حيث سيكون من الممكن الحصول بطاريات بتكلفة أقل من 100$ (375 ريال) لكل كيلوواط/ساعة من قدرتها، ولكن نحن واثقون أننا نستطيع أن نسبق تلك النقطة بمطلع العقد القادم عبر تقديم بطاريات بهذا السعر المنخفض.”

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بالطبع، هذا لا يعني أن أرخص السيارات الكهربائية ستكون بنفس سعر أرخص السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، حيث علق توماس هنا قائلاً أنه مع انخفاض تكلفة قدرات البطاريات بالكيلوواط/ساعة في السيارات الكهربائية، سيرتفع الطلب على البطاريات ذات القدرات الأعلى.

هذا ورغم أنه من المتوقع أن تبدأ أسعار إنتاج البطاريات بالانخفاض، إلا أن اعتمادها على مواد طبيعية خام مثل النيكل والليثيوم يعني أنها ستتأثر بتغيرات الأسواق، مما يعني ازدياد أسعار هذه المواد الخام بمرور الوقت.