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هاميلتون الأسرع في التجارب الأولى لجائزة أستراليا الكبرى

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الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – سجل بطل العالم خمس مرات البريطاني لويس هاميلتون أسرع زمن على حلبة ألبرت بارك، الجولة الإفتتاحية لموسم 2019  بزمن قدره دقيقة واحدة و 23.599 ثانية أسرع من منافسه سائق فيراري سيباستيان فيتيل بـ 0.038 ثانية، في حين إحتل شارل لوكلير، زميل فيتيل الجديد في المركز الثالث.

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وشهدت الحصة رفع العلم الأحمر بعد أن إصطدم السائق الصاعد المولود في بريطانيا، سائق تورو روسو التايلندي ألبون في الحواجز بعد أن فقد السيطرة بسيارته مما أدى إلى تمزيق الجناح الأمامي في المنعطف الثاني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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