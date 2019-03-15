فولكس واجن تعلن تسريح 7 آلاف موظف.. واللوم على الروبوتات!

الخليج ٣٦٥ نت – عندما أعلنت مجموعة فولكس واجن البارحة عن خطتها الطموحة بإطلاق 70 موديل كهربائي جديد بحلول 2028 وبيع 22 مليون سيارة كهربائية عالمياً، لم تذكر الشركة الجانب الأقل بهجة لهذه الاستراتيجية.

هذا الجانب هو قرار الشركة بتسريح 7,000 موظف عن العمل لعلامة فولكس واجن لسيارات الركاب فقط، تحديداً عبر تقديم خطط تقاعد مبكرة، ومع استخدام الآلة محل الإنسان للقيام بالعديد من المهام.

إذن هو ليس تسريحا إجبارياً لهؤلاء الموظفين بل عروض مغرية لهم بالتقاعد مع سعي فولكس واجن لتنظيم قوتها العاملة وإعادة هيكلتها في الأعوام القادمة، مع نيتها خلق 2,000 وظيفة جديدة في قسم التطوير التقني، تحديدا تطوير البرمجيات والإلكترونيات.

كما تنوي فولكس واجن تحسين الإنتاجية وتوفير 6.6 مليار دولار سنوياً بحلول 2023 رغبةً في رفع الهامش الربحي لـ 6%، ولتحقيق ذلك، ستخفض الشركة عدد نسخ الموديلات المختلفة وتكاليف المواد المستخدمة، مع استهدافها لرفع إنتاجية المصانع بـ 5% سنوياً.