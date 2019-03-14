كتب: باسل الحلواني
أقرت شركة "أوتو جميل"، وكلاء علامة "فورد" الأمريكية في مصر، تخفيضات جديدة تصل إلى 50 ألف جنيه، على طرازي "إيكوسبورت"، و"كوجا"، بجميع فئاتهما.
ووفقاً للقائمة السعرية التي أخطرت بها "أوتو جميل"، شبكة موزعيها، أصبح سعر الفئة "base"، من "إيكو سبورت"، 339.900 جنيهاً، بدلاً من 399.900 جنيهاً، فيما أصبح سعر الفئة "trend"، 319.900 جنيهاً، بدلاًمن 364.900 جنيهاً، فيما تراجع سعر الفئة "سبورت"، إلى 349.900 جنيهً بدلاً من 399.900 جنيهاً، كذلك أصبح سعر فئة "titanium"، 374.900جنيهاً، مقارنةً بـ424.900 جنيهاً.
فيما جاءت أسعار الفئة "سبورت"، من طراز "كوجا"، 549.900 جنيهاً، بدلاً من 574.900 جنيهاً، أما الفئة "titanium"، فتراجع سعرها إلى 599.900
جدير بالذكر أن شهر مارس الجاري، شهد تخفيضاً على أسعار 9 علامات تجارية، هي "سانج يونج"، و"هيونداي"، و"شيفروليه"، و"مازدا"، و"إم جي"، و"شيري"، و"جيب"، و"جيلي"، و"جاك".
وكانت"أوتو جميل"، قد خفضت أسعار عدد من طرازات "فورد"، بقيم تتراوح بين 25 و75 ألف جنيه،مطلع العام الجاري، تزامنًا مع دخول قرار الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار السيارات تواصل تراجعها.. "فورد" تنضم لقائمة "تخفيضات مارس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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