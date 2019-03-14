كتب: باسل الحلواني
تشهد خريطة المنافسة العالمية في قطاع السيارات منافسة ساخنة، بين الكيانات الكبرى، وهو مادفع عملاق صناعة السيارات الفاخرة "إنفينتي"، للإعلان عن وقف بيع جميع طرازاتها داخل أوروبا الغربية، والخروج تماماً من هذه السوق مطلع عام 2020، وذلك في إطارخطة الشركة للتركيز على النمو في كلاً من الصين، وأمريكا الشمالية، مع الاستمرار في التواجد في "آسيا، والشرق الأوسط، وشرق أوروبا"، حيث تعتزم طرح 5 سيارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة بهذه
وبحسب الشركة، فإن "إنفينتي"، سوف تعاود التواجد في أوروبا الغربية، بعد عام 2021، من خلال طرح موديلات كهربائية، وهايبرد فقط.
وقال الموقع الرسمي للشركة، إنها توقفت تماماً عن إنتاج السيارات الديزل، كما أنها سوف تتوقف عن إنتاج سيارتها الشهيرة "كيو 30"، والسيارة "كيو إكس 30" أيضاً.في مصنعها بمدينة ساندرلاند البريطانية بحلول منتصف العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر "إنفينتي" تكشف عن خططها المستقبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.