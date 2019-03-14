"إنفينتي" تكشف عن خططها المستقبلية

كتب: باسل الحلواني

تشهد خريطة المنافسة العالمية في قطاع السيارات منافسة ساخنة، بين الكيانات الكبرى، وهو مادفع عملاق صناعة السيارات الفاخرة "إنفينتي"، للإعلان عن وقف بيع جميع طرازاتها داخل أوروبا الغربية، والخروج تماماً من هذه السوق مطلع عام 2020، وذلك في إطار

خطة الشركة للتركيز على النمو في كلاً من الصين، وأمريكا الشمالية، مع الاستمرار في التواجد في "آسيا، والشرق الأوسط، وشرق أوروبا"، حيث تعتزم طرح 5 سيارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة بهذهالأسواق.

وبحسب الشركة، فإن "إنفينتي"، سوف تعاود التواجد في أوروبا الغربية، بعد عام 2021، من خلال طرح موديلات كهربائية، وهايبرد فقط.

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وقال الموقع الرسمي للشركة، إنها توقفت تماماً عن إنتاج السيارات الديزل، كما أنها سوف تتوقف عن إنتاج سيارتها الشهيرة "كيو 30"، والسيارة "كيو إكس 30" أيضاً.في مصنعها بمدينة ساندرلاند البريطانية بحلول منتصف العام الجاري.