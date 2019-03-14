رينو ونيسان وميتسوبيشي يعلنون عن “بداية جديدة” للتحالف

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المدراء التنفيذيون لرينو ونيسان وميتسوبيشي عن مجلس تشغيلي جديد ليعبر عن “بداية جديدة” للتحالف الذي عاني مؤخراً من تبعات القبض على كارلوس غصن بتهم التهرب الضريبي.
في أول تصريح مشترك بينهم، قال رئيس مجلس إدارة رينو، جون دومينيك سينارد، والمدير التنفيذي لنيسان، هيروتو سايكاوا، والمدير التنفيذي لميتسوبيشي، اوسامو ماسوكو، أن المجلس التشغيلي الجديد للتحالف سيشرف على جميع العمليات.
هذه المجلس الجديد لن يؤثر على الهيكلة الحالية للاتحاد، لاستهدافه للمحافظة على الهوية المستقلة للصانعات الثلاثة، حيث بهذا الوضع تم كسر إحتكار رينو الإداري وأصبح القرار جماعياً لا بيد شركة واحدة.
وترغب الشركات الثلاثة أن يكون المجلس الجديد مشرفاً على جميع المشاريع المشتركة الحالية في الاتحاد، مثل مشروع رينو نيسان BV الهولندي ونيسان ميتسوبيشي BV، وهي مشاريع تحت التحقيق حالياً ضمن قضية غصن.
ويُذكر أن نيسان وميتسوبيشي اتهمتا غصن في يناير الماضي باستلام 8.9 مليون دولار من مشروع نيسان-ميتسوبيشي BV بشكل غير قانوني، وقد تم تأسيس هذا المشروع لمكافئة الموظفين المقترحين لآليات توفير أموال للشركة، ليستغل غصن الأمر بإعطاء نفسه جوائز ضخمة.
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