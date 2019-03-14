كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الكشف عن كورفيت C8.. شيفروليه تواجه مشاكل! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجه شيفروليه عدة مشاكل قبل الكشف عن سيارتها الخارقة كورفيت C8، وحسب التقارير فإن المشاكل التي تواجه الشركة تدو حول المحرك الوسطي الجديد والذي حسب ما تشير التقارير أنه سيستخدم بُنية كهربائية جديدة.

وتفيد التقارير أن السيارة ستأتي بمحرك V8 ثنائي التيربو يولد ما بين 900 و 1,000 حصان للفئة العالية الأداء، وبسبب القوة الهائلة للمحرك فإنه يسبب تشوهات لهيكل السيارة مما يتسبب أيضاً في كسر الزجاج الذي يغطي المحرك. أيضاً افادت بعض التقارير أن هناك خلافات بين المهندسين والمصممين بسبب مشاكل في التصميم الداخلي المختلف تماماً عن هوية كورفيت ومشاكل في الرؤية أثناء القيادة.

بالرغم من كثرة المشاكل يتوقع أن يتم الكشف عن كورفيت 2020 هذا الصيف، وتشير التقارير أنه من الممكن الكشف عن السيارة بالتزامن مع الذكرى الـ25 لمتحف كورفيت الوطني الذي يبدأ في 25 أغسطس.